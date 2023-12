PAHOKEE, UNE JEUNESSE AMERICAINE Leignes sur Fontaine Leignes-sur-Fontaine, 26 janvier 2024 19:00, Leignes-sur-Fontaine.

PAHOKEE, UNE JEUNESSE AMERICAINE Vendredi 26 janvier 2024, 20h00 Leignes sur Fontaine Gratuit

Leignes sur Fontaine 86300 Leignes sur Fontaine Leignes-sur-Fontaine 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jeunesse@mjcvam.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mjcvam.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0625432617 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00

2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00