Lehmanns Brothers New Morning Paris, 28 mars 2024, Paris.

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 25.30 EUR

Nouvel album : « Playground ». Les Lehmanns Brothers relèvent le défi du mélange entre jazz, funk et afrobeat.

Derrière ce son unique, fait de rythmes explosifs et de voix incroyables, on retrouve les influences de James Brown, Jamiroquai ou The Roots. Leurs concerts sont exaltants et chaleureux. Une vraie décharge de joie et d’énergie positive, qui vous donne des fourmis dans les jambes !

Ce groupe charentais, né il y a dix ans sur les bancs du Lycée Guez-de-Balzac à Angoulême, connaît depuis un succès exponentiel. Qui l’a déjà conduit jusqu’au Montreux Jazz Festival. Il propage depuis ses bonnes ondes « afro groove » et sa musique festive partout en France, mais aussi en Italie, Allemagne, Angleterre, Luxembourg et même en Russie. Ils ont déjà partagé la scène avec le Wu-Tang Clan, Maceo Parker, Fred Wesley, Electro Deluxe ou même Joey Starr ! Leur puissante identité musicale est portée par l’énergie généreuse qui les caractérise, la puissance rythmique, des guitares follement funk et aériennes, une section cuivre précise et joyeuse et un chanteur charismatique.

Venir à leur concert est à coup sûr un investissement sans risque, qui vous rapportera bien être et joie de vivre.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

