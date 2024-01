Lehmanns Brothers Châteauroux, vendredi 9 février 2024.

Lehmanns Brothers Châteauroux Indre

Les Lehmanns Brothers fusionnent jazz, funk, afrobeat et soul en un son unique, mené par un chanteur au flow inouï et à l’énergie contagieuse.

Derrière ce son, fait de rythmes explosifs d’une section cuivre rutilante, précise et joyeuse et d’un jeu de guitare groovy et aérien, on retrouve les influences de James Brown, Jamiroquai ou The Roots.

Avec ses concerts exaltants et chaleureux, ce groupe connaît un succès exponentiel qui l’a déjà conduit jusqu’au Montreux Jazz Festival. Il propage depuis ses bonnes ondes « afro groove » et sa musique festive partout en France, mais aussi dans toute l’Europe. Ils ont déjà partagé la scène avec Maceo Parker, Fred Wesley, Electro Deluxe ou même Jœy Starr.

Leur identité musicale est portée par la puissance rythmique et un charisme fou. Une vraie décharge de joie et d’énergie positive.6 EUR.

Avenue Charles de Gaulle

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire billetterie@equinoxe-chateauroux.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09



