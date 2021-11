Versailles Salle Mongolfier de l'hôtel de Ville Versailles, Yvelines L’Egypte mythique Salle Mongolfier de l’hôtel de Ville Versailles Catégories d’évènement: Versailles

L'Egypte mythique Salle Mongolfier de l'hôtel de Ville, 20 novembre 2021, Versailles.

Salle Mongolfier de l’hôtel de Ville, le samedi 20 novembre à 14:30

* **Florence Quentin** : Les grandes souveraines d’Egypte _(Perrin)_ * **Bernard Legras** : Cléopâtre l’Egyptienne _(Belles Lettres)_ Débat animé par Vincent Haegele _(Conservateur des bibliothèques de Versailles)_ Regards croisés Salle Mongolfier de l’hôtel de Ville 4 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

