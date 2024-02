L’Egypte des Pharaons / Les Orientalistes Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence, vendredi 19 avril 2024.

Les Carrières des Lumières se pareront des couleurs de l’Orient en proposant une immersion dans L’Égypte des pharaons, de Khéops à Ramsès II et Les Orientalistes, Ingres, Delacroix, Gérôme…

L’Égypte des pharaons, de Khéops à Ramsès II

Programme long



Remontez le temps et redécouvrez l’Égypte des pharaons à travers les chefs-d’œuvre de cette civilisation mythique qui s’étend sur 3 millénaires et fascine toutes les générations.

En prologue de l’exposition, les grains de sable soulevés par le vent laissent apparaitre les vestiges de l’Égypte antique tels qu’ils sont apparus aux scientifiques français lors de la Campagne d’Égypte de 1798 à 1801 et que le peintre David Roberts dessina, notant dans son carnet Nous sommes un peuple de nains visitant une nation de géants .



Au commencement, l’Égypte ancienne possède sa propre cosmogonie, riches récits de la genèse du monde. Les forces sacrées des dieux s’affrontent et se révèlent sur les parois des Carrières des Lumières, jusqu’à l’apparition des premiers hommes sur terre. Le voyage se poursuit le long du Nil, fleuve sacré et source de la vie. Le rythme des crues et des saisons fournit le limon fertile nécessaire à l’épanouissement d’une faune et d’une flore luxuriantes.



La vie quotidienne de l’Égypte ancienne se dévoile ainsi grâce à de magnifiques bas reliefs, peintures et papyrus anciens. Gigantesques chantiers et prodiges de l’architecture antique, les pyramides se construisent littéralement sous les yeux des visiteurs un à un, les blocs colossaux s’empilent et érigent les tombeaux des rois éternels, gardés par le Sphinx majestueux.



La formidable pérennité de l’Égypte ancienne est intimement liée aux pharaons qui régnèrent sur le royaume unifié de la Haute et Basse Égypte. Les sculptures monumentales des souveraines et souverains dont les noms résonnent dans l’histoire surplombent ensuite l’espace Khéphren, Hatshepsout, Thoutmosis III, Akhénaton et Néfertiti…



Des batailles mythiques ont rythmé les règnes des souverains successifs, comme Ramsès II et la bataille de Qadech. Les bras du Nil irriguent ensuite l’espace d’or en fusion, chair des dieux, qui coule le long des murs, forgeant les incroyables bijoux des rois et reines égyptiens.





Les Orientalistes. Ingres, Delacroix, Gérôme

Programme court



Au XIXe siècle, les portes de l’Orient s’ouvrent pour les peintres occidentaux attirés par les mystères des terres lointaines. Éblouis par la lumière du grand Sud qui révèle les reliefs des paysages arides et les couleurs des architectures aux motifs spectaculaires, les Orientalistes Delacroix, Gérôme, Ingres et d’autres noms majeurs de l’expression européenne, invitent à une véritable expédition picturale vers un nouveau monde exotique et envoûtant de leur Orient rêvé.



Ce sont les carnets de voyage de Delacroix qui ouvrent le récit, plongeant le visiteur au cœur d’un itinéraire foisonnant de jeux d’ombres et de lumière, de parfums d’épices, rythmé par les sonorités des instruments orientaux et d’instants inédits croqués sur le vif.



C’est ensuite d’autres grands noms Constant, Frère, Vernet, Gérôme, Guillaumet, Belly, Richter et Dinet entre autres qui planteront les décors d’un ailleurs inspirant qu’ils souhaiteront merveilleux et luxueux. Ils inviteront à serpenter dans les ruelles des cités orientales et des souks, à s’immiscer dans les intérieurs à l’abri du soleil, à entrer dans la danse de l’âme orientale, et à se promener dans les patios des palais somptueux.



Le visiteur accompagne les artistes sur leurs pérégrinations et vit l’éprouvante traversée d’un désert impitoyable en faisant une halte dans les oasis. Il part à la rencontre des animaux sauvages, dont la chasse est un sujet accrocheur pour ces peintres orientalistes. Enfin, les moucharabieh permettent d’entrevoir l’univers mystérieux des harems. Cet univers sensuel et fantasmé est resté inaccessible aux peintres orientalistes, qui en ont donc imaginé les représentations.



Les vapeurs du hammam dévoilent les baigneuses aux courbes irréelles et finalement le rideau se lève sur La Grande Odalisque d’Ingres, chef-d’œuvre de l’orientalisme onirique et idéalisé. Le rêve s’achève et le visiteur se réveille au cœur des salons parisiens du XIXe siècle, après avoir vécu comme un mirage évanescent, l’Orient rêvé des Orientalistes.



Production Culturespaces Digital ® Création artistique Virginie Martin Mise en scène et animation Cutback Supervision musicale et mixage Start-Rec 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2025-01-05

Route des Carrières D27 Carrières des Lumières

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur groupes@carrieres-lumieres.com

