L’égypte des pharaons, de Khéops à Ramsès II L’Atelier des Lumières Paris, 9 février 2024, Paris.

Du vendredi 09 février 2024 au dimanche 05 janvier 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 13h00 à 18h00

dimanche

de 13h00 à 19h00

vendredi, samedi

de 13h00 à 22h00

.Tout public. payant

De 11 à 16 euros

À partir du 9 février, l’Atelier des Lumières présente deux nouvelles expositions immersives : « L’Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II » en programme long et « Les Orientalistes. Ingres, Delacroix, Gérôme… » en programme court.

« L’Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II » propose aux visiteurs de

remonter le temps et redécouvrir l’Égypte des pharaons à travers les

chefs-d’œuvre de cette civilisation mythique qui s’étend sur trois millénaires

et fascine toutes les générations. Le voyage emmène le long du Nil, fleuve

sacré et source de la vie, dévoile la vie quotidienne grâce à de magnifiques

bas-reliefs, peintures et papyrus anciens, et témoigne de la construction des

pyramides et des sculptures monumentales des pharaons ayant régné sur le royaume

unifié de la Haute et Basse Égypte.

« Les Orientalistes.

Ingres, Delacroix, Gérôme… » dévoile l’Orient tel qu’il

est vu par les peintres occidentaux attirés par les mystères des terres

lointaines. Éblouis par la lumière du grand Sud qui révèle les reliefs des

paysages arides et les couleurs des architectures aux motifs spectaculaires,

les Orientalistes Delacroix, Gérôme, Ingres et d’autres noms majeurs de

l’expression européenne, invitent à une véritable expédition picturale vers un

nouveau monde exotique et envoûtant de l’Orient rêvé.

L’Atelier des Lumières 38, rue Saint-Maur 75011 Paris

© akg-images / picture-alliance/ dpa Masque funéraire de Toutânkhamon (1345-1327 avant J.-C), 54cm x 39,3cm x 49cm, or, verre, lapis-lazuli, pierres semi-précieuses, 10,32 kg, Grand Musée égyptien, Le Caire