Légumes project : visite et dégustation Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Légumes project : visite et dégustation Saint-Pol-de-Léon, 9 mars 2022, Saint-Pol-de-Léon. Légumes project : visite et dégustation Saint-Pol-de-Léon

2022-03-09 – 2022-03-09

Saint-Pol-de-Léon Finistère Visite sur l’éco citoyenneté, la biodiversité et le « batch cooking » , comment organiser son alimentation pour manger bon et sain suivi d’une dégustation de légumes locaux et bio. fermekerguelen@gmail.com +33 6 23 73 67 05 Visite sur l’éco citoyenneté, la biodiversité et le « batch cooking » , comment organiser son alimentation pour manger bon et sain suivi d’une dégustation de légumes locaux et bio. Saint-Pol-de-Léon

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville Saint-Pol-de-Léon Departement Finistère

Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pol-de-leon/

Légumes project : visite et dégustation Saint-Pol-de-Léon 2022-03-09 was last modified: by Légumes project : visite et dégustation Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon 9 mars 2022 finistère saint-pol-de-léon

Saint-Pol-de-Léon Finistère