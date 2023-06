F^éte de l’Huitre et du Sel L’Éguille-sur-Seudre F^éte de l’Huitre et du Sel L’Éguille-sur-Seudre, 19 août 2023, . F^éte de l’Huitre et du Sel 19 et 20 août L’Éguille-sur-Seudre GRATUIT A l’occasion de la fête de Huitre et du Sel, la commune de L’Éguille-sur-Seudre 17600 vous oofre 2 spectacles de marionnettes du Guignol Guérin :

– le samedi 19 Août

– le dimanche 20 Août

Venez passer un bon moment en famille !

Le Guignol Guérin est le théâtre de marionnettes le plus ancien de France qui célèbre cette année ses 170 ans d’existence !

Spectacles traditionnels, tous publics, en direct et interactifs !

Pour les horaires, renseignez-vous auprès de la commune. L’Éguille-sur-Seudre 17600 17600 Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T14:00:00+02:00 – 2023-08-19T19:00:00+02:00

2023-08-20T14:00:00+02:00 – 2023-08-20T19:00:00+02:00 spectacle huitre Marie CAstant – Guignol Guérin Détails Autres Lieu L'Éguille-sur-Seudre Adresse 17600 Lieu Ville L'Éguille-sur-Seudre

