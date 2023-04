Jeu et randonnée Le Bourg Léguillac-de-l'Auche Catégories d’Évènement: Dordogne

Jeu et randonnée Le Bourg, 16 avril 2023, Léguillac-de-l'Auche. RRDV salle des fêtes

9h30 : randonnée pédestre, 10 km, ravitaillement à mi-parcours (tarif : 5 €).

10h : Chasse aux Trésors (tarif : 3 €). Restauration possible sur place à la Croisée des Fourchettes, réservation conseillée : 06 48 79 41 07. « Clau Chez » de l’Auche 06 99 69 54 54.

Le Bourg Salle des fêtes

Léguillac-de-l’Auche 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



RRDV salle des fêtes

9:30 am: 10 km hike, refreshments halfway (fee: 5 ?).

10am : Treasure hunt (fee : 3 ?). Catering possible on the spot at the Croisée des Fourchettes, reservation recommended: 06 48 79 41 07. « Clau Chez » de l’Auche 06 99 69 54 54 RRDV salle des fêtes

9.30 h: Paseo de 10 km, avituallamiento a mitad de camino (cuota: 5 €).

10h: Búsqueda del tesoro (cuota: 3€). Catering disponible in situ en la Croisée des Fourchettes, se recomienda reservar: 06 48 79 41 07. « Clau Chez de l’Auche » 06 99 69 54 54 RRDV Festsaal

9.30 Uhr: Wanderung, 10 km, Verpflegung auf halber Strecke (Tarif: 5?).

10 Uhr: Schatzsuche (Tarif: 3 ?). Verpflegung vor Ort in La Croisée des Fourchettes möglich, Reservierung empfohlen: 06 48 79 41 07. « Clau Chez » de l’Auche 06 99 69 54 54 Mise à jour le 2023-03-30 par Vallée de l’Isle

