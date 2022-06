Léguer, une rivière sauvage – Léguer en fête Loguivy-Plougras Loguivy-Plougras Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-07-14 14:30:00 – 2022-08-15 18:00:00

Le 20 octobre 2017, Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne labellisée « Site Rivières Sauvages ». Une belle récompense, témoignage de la richesse du patrimoine naturel de ce magnifique cours d'eau. Les photographes du club photo Déclic'Armor ont sillonné les berges du Léguer et de ses affluents à la recherche de cette « nature sauvage »… A travers leurs photos, ils vous invitent à découvrir une nature merveilleuse et mystérieuse…

