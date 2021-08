Plouaret Plouaret Côtes-d'Armor, Plouaret Léguer en fête – Visite guidée de Notre-Dame de Bonne Nouvelle Plouaret Plouaret Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouaret

Léguer en fête – Visite guidée de Notre-Dame de Bonne Nouvelle Plouaret, 31 août 2021, Plouaret. Léguer en fête – Visite guidée de Notre-Dame de Bonne Nouvelle 2021-08-31 – 2021-08-31

Plouaret Côtes d’Armor Plouaret Découvrez cette église de la fin du XVè siècle, classée monument historique en 1907. Visitez la sacristie et vous admirerez les boiseries du XIXè siècle, les deux sablières sculptées du début du XVIè siècle et déambuler devant les différents vitraux dont l’un raconte un miracle de Saint Yves dans un moulin le long du Léguer. Votre visite s’achèvera par la montée dans la tour du XVIè siècle. Découvrez cette église de la fin du XVè siècle, classée monument historique en 1907. Visitez la sacristie et vous admirerez les boiseries du XIXè siècle, les deux sablières sculptées du début du XVIè siècle et déambuler devant les différents vitraux dont l’un raconte un miracle de Saint Yves dans un moulin le long du Léguer. Votre visite s’achèvera par la montée dans la tour du XVIè siècle. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouaret Autres Lieu Plouaret Adresse Ville Plouaret lieuville 48.61208#-3.47305