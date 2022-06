Léguer en fête – La rabine perdue Plougonver Plougonver Catégories d’évènement: 22810

Plougonver

Léguer en fête – La rabine perdue Plougonver, 21 août 2022, Plougonver.

2022-08-21 – 2022-08-21 Rue de la Gare La gare

Plougonver 22810 Cette balade vous entrainera de la gare de Plougonver, récemment restaurée au château du CLudon, ancienne seigneurie, à la recherche de la rabine. Toute une aventure ! Cette balade vous entrainera de la gare de Plougonver, récemment restaurée au château du CLudon, ancienne seigneurie, à la recherche de la rabine. Toute une aventure ! Rue de la Gare La gare Plougonver

