Léguer en fête – Exposition photo: « La fête » Belle-Isle-en-Terre, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Belle-Isle-en-Terre.

Léguer en fête – Exposition photo: « La fête » 2021-07-01 14:00:00 – 2021-09-30 18:30:00 Route de Trégrom Anciennes papeteries Vallée

Belle-Isle-en-Terre Côtes d’Armor Belle-Isle-en-Terre

Exposition inédite de photos sélectionnées parmi les 22 000 photographies prises par Yvonne Kerdudo entre 1912 et 1952, ces photographies autour de « la fête » vous feront découvrir toute une époque au travers des visages, des sourires, des vêtements et des déguisements, des expressions et des célébrations

