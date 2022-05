Léguer en fête – Chantier rivière festif Loc-Envel Loc-Envel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Loc-Envel Côtes d’Armor Loc-Envel Habitants de près ou au loin de la rivière, venez participer à l’entretien des berges de la rivière sauvage du Léguer et découvrez comment se gère la naturalité de la rivière dans un contexte de réchauffement climatique. Après, échanges autour d’un pique-nique offert. +33 2 96 38 33 84 Habitants de près ou au loin de la rivière, venez participer à l’entretien des berges de la rivière sauvage du Léguer et découvrez comment se gère la naturalité de la rivière dans un contexte de réchauffement climatique. Après, échanges autour d’un pique-nique offert. Rue des Sabotiers Parking du bourg Loc-Envel

