salle du conseil et des cérémonies, le samedi 16 octobre à 11:00

Comprendre l’histoire du ruisseau qui parcourt la ville de Semoy, à travers sa végétation ! Au cours des derniers 250 ans, des sédiments se sont accumulés dans l’étang de la Beulie – endroit où se jette l’Egoutier. Par leurs analyses, les scientifiques ont pu connaitre l’histoire de la végétation de ce cours d’eau. La conférencière Anaëlle Simonneau vous dévoilera alors le résultat de leur recherche pour tout connaitre des richesses que renferme en matière de biodiversité l’Egoutier.

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T11:00:00 2021-10-16T12:00:00

Lieu salle du conseil et des cérémonies Adresse place françois mitterrand semoy Ville Semoy