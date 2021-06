Villegouge Château Boutinet Gironde, Villegouge LegOeno Château Boutinet Villegouge Catégories d’évènement: Gironde

Villegouge

LegOeno Château Boutinet, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Villegouge. LegOeno

du mardi 6 juillet au dimanche 12 décembre à Château Boutinet

Pendant que les parents sont dans les vignes avec Nathalie pour tout connaitre du vignoble et du vin.; les enfants sont dans la yourte avec Sandrine pour s’amuser autour de la reconstruction du Château …. Durée 1h15 incluant l’atelier pour les enfants, et la visite & dégustation pour les parents.

pack famille (2adultes-1enfant) : 15€ – 10€ par enfant supplémentaire

Une activité en faire en famille ! Château Boutinet 1436 route des Palombes 33141 Villegouge Villegouge Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T11:00:00 2021-07-06T12:30:00;2021-07-11T11:00:00 2021-07-11T12:30:00;2021-07-19T11:00:00 2021-07-19T12:30:00;2021-07-27T11:00:00 2021-07-27T12:30:00;2021-08-02T11:00:00 2021-08-02T12:30:00;2021-08-08T11:00:00 2021-08-08T12:30:00;2021-08-09T11:00:00 2021-08-09T12:30:00;2021-08-24T11:00:00 2021-08-24T12:30:00;2021-09-12T11:00:00 2021-09-12T12:30:00;2021-10-10T11:00:00 2021-10-10T12:30:00;2021-10-19T11:00:00 2021-10-19T12:30:00;2021-10-26T11:00:00 2021-10-26T12:30:00;2021-11-14T11:00:00 2021-11-14T12:30:00;2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villegouge Étiquettes évènement : Autres Lieu Château Boutinet Adresse 1436 route des Palombes 33141 Villegouge Ville Villegouge lieuville Château Boutinet Villegouge