LegOeno au château Boutinet ! 2021-10-16 11:00:00 – 2021-10-16 12:30:00

10 EUR

Les parents dans la vigne avec Nathalie.

Les enfants dans la yourte avec Sandrine pour s'amuser autour de la reconstruction du Château …. Enfants de 07 à 12 ans.

château Boutinet

