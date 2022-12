Lego : Une journée avec Guillaume Roussel Vitry-le-François Vitry-le-François Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

2022-12-28 10:00:00 – 2022-12-28 18:00:00

Médiathèque François Mitterrand 60 rue du 11 Novembre 1918

Vitry-le-François

Demi-finaliste de Lego Master et lauréat du concours Lego avec son globe terrestre, Guillaume Roussel viendra échanger sur son parcours et sa passion. Il partagera aussi ses trucs et astuces de construction lors d'un atelier. Inscription conseillée.

