Vitry-sur-Seine Exploradôme île de France, Vitry-sur-Seine Lego Robotique Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: île de France

Vitry-sur-Seine

Lego Robotique Exploradôme, 11 novembre 2021, Vitry-sur-Seine. Date et horaire exacts : Le jeudi 11 novembre 2021

de 14h à 16h

payant

Atelier d’initiation à la robotique et à la programmation avec les LEGO Mindstorms. Les robots, ce n’est pas que dans le futur ! Viens découvrir ce monde fascinant et construire toi-même, en équipe, un robot à l’aide de Lego Mindstorms. Prépare-toi bien : notre médiateur·rice a préparé de nombreux défis à relever ! Oui, le médiateur·trice interroge d’abord les participant·e·s sur les robots et les technologies qu’ils mettent en oeuvre, puis complète leurs connaissances sur le sujet. Les participant·e·s sont ensuite invité·e·s à créer, en équipe et avec des Lego Mindstorms, un robot à même de résoudre des défis qui leur sont soumis. Cet atelier peut se faire en famille ! (À partir de 8 ans) Animations -> Atelier / Cours Exploradôme 18 avenue Henri Barbusse Vitry-sur-Seine 94400

M7, M8 132, 172, 180, 183 RER C, RER D http://www.exploradome.fr/acces

Contact :Exploradôme 01 43 91 16 20 reservation@exploradome.com http://www.exploradome.fr https://www.facebook.com/exploradome/ https://twitter.com/Exploradome Animations -> Atelier / Cours Ados;En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-11T14:00:00+01:00_2021-11-11T16:00:00+01:00

Exploradôme

Détails Catégories d’évènement: île de France, Vitry-sur-Seine Autres Lieu Exploradôme Adresse 18 avenue Henri Barbusse Ville Vitry-sur-Seine lieuville Exploradôme Vitry-sur-Seine