Exploradôme, le dimanche 6 mars à 13:30

Les robots, ce n’est pas que dans le futur ! Viens découvrir ce monde fascinant et construire toi-même, en équipe, un robot à l’aide de Lego Mindstorms. Prépare-toi bien : notre médiateur·rice a préparé de nombreux défis à relever ! Notre médiateur·rice interroge d’abord les participant·e·s sur les robots et les technologies qu’ils mettent en oeuvre, puis complète leurs connaissances sur le sujet. Les participant·e·s sont ensuite invité·e·s à créer, en équipe et avec des Lego Mindstorms, un robot à même de résoudre des défis qui leur sont soumis. Cet atelier peut se faire en famille !

Tarif : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T13:30:00 2022-03-06T15:30:00

