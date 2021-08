Jaillans Église Sainte-Marie de Jaillans Drôme, Jaillans L’église Sainte-Marie de Jaillans Église Sainte-Marie de Jaillans Jaillans Catégories d’évènement: Drôme

Jaillans

L’église Sainte-Marie de Jaillans Église Sainte-Marie de Jaillans, 18 septembre 2021, Jaillans. L’église Sainte-Marie de Jaillans

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Sainte-Marie de Jaillans

Cette église dotée d’une nef de quatre travées voûtée en berceau et d’un chœur couvert d’une coupole sur trompes présente de très beaux chapiteaux historiés et une tribune aux piliers ornés de bas-reliefs du XIVe siècle. Inscrite au titre des Monuments historiques, elle a été intégralement restaurée par Joannis Rey en 1897 puis lors d’un programme de restauration plus récent entre 1998 et 2002. RV sur place – Les Amis de Jaillans : 06 23 48 39 23 / 06 35 96 98 91

Gestes barrières.

Visite libre. Église Sainte-Marie de Jaillans Le village, 26300 Jaillans, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Jaillans Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Jaillans Autres Lieu Église Sainte-Marie de Jaillans Adresse Le village, 26300 Jaillans, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Jaillans lieuville Église Sainte-Marie de Jaillans Jaillans