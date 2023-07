Balade découverte – « Les origines de Faches-Thumesnil » l’église Sainte-Marguerite Faches-Thumesnil, 13 juillet 2023, Faches-Thumesnil.

Les origines de Faches-Thumesnil

Mercredi 12 juillet de 10h à 11h30

A travers un circuit dans la ville, redécouvrons les origines de la commune et son développement jusqu’à nos jours.

Animatrice : Jeannine Houdart, présidente de l’Association Culturelle et Historique de Faches-Thumesnil

Rendez-vous devant l’église Sainte-Marguerite, 5 Rue Kléber, Faches-Thumesnil

Tarif : Gratuit pour les adhérents / 5€ pour les non adhérents

l'église Sainte-Marguerite 5 Rue Kléber, Faches-Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord

2023-07-13T10:00:00+02:00 – 2023-07-13T11:30:00+02:00

