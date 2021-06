Queige Église de Queige Queige, Savoie L’église Sainte Agathe, son clocher et sa piétà Église de Queige Queige Catégories d’évènement: Queige

RDV samedi à 17H30 devant l’église. Visite animée par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire dans Hautes vallées de Savoie – Fondation Facim. Renseignement Fondation Facim : 04 79 60 59 00

Présentation de l’église baroque avec cette année, un focus particulier sur le thème des piétà savoyardes. En fin de visite, les particitants auront le privilège de monter au sommet du clocher. Église de Queige Chef-lieu, 73720 Queige, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Queige Savoie

