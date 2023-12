Concert à l’église Saint Vincent pour le Téléthon L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons, 10 décembre 2023 15:00, Nyons.

Nyons,Drôme

Dimanche 10 décembre 2023 à 15h, concert à l’église Saint Vincent de Nyons au profit du Téléthon.

Participation « au chapeau » : les bénéfices seront reversés à lAFM TELETHON.

L’église Saint-Vincent de Nyons Rue de la Résistance

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sunday December 10, 2023 at 3pm, concert at Saint Vincent church in Nyons to benefit the Telethon.

Participation « by the hatful »: profits will be donated to AFM TELETHON

Domingo 10 de diciembre de 2023 a las 15h00, concierto en la iglesia San Vicente de Nyons a beneficio del Teletón.

Nos quitamos el sombrero »: los beneficios se donarán a AFM TELETHON

Sonntag, 10. Dezember 2023, 15 Uhr, Konzert in der Kirche Saint Vincent in Nyons zugunsten des Telethon.

Teilnahme « au chapeau »: Der Erlös geht an lAFM TELETHON

