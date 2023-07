Concert Cant’Ouvèze L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons, 10 novembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Gioachino Rossini : Petite Messe solennelle, pour chœur, piano, accordéon et 4 solistes. Dans le cadre du Festival d’automne de Cant’Ouvèze..

2023-11-10 17:00:00 fin : 2023-11-10 18:30:00. EUR.

L’église Saint-Vincent de Nyons Rue de la Résistance

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Gioachino Rossini: Petite Messe solennelle, for choir, piano, accordion and 4 soloists. As part of the Cant’Ouvèze Autumn Festival.

Gioachino Rossini: Petite Messe solennelle, para coro, piano, acordeón y 4 solistas. En el marco del Festival de Otoño de Cant’Ouvèze.

Gioachino Rossini: Petite Messe solennelle, für Ch?ur, Klavier, Akkordeon und 4 Solisten. Im Rahmen des Herbstfestivals von Cant’Ouvèze.

