Chambre Philharmonique Cologne L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons, 12 septembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Apres un concert très réussite l’année passée la Chambre Philharmonique Cologne (Allemagne) est de retour à Nyons avec le virtuose Sergey Diderenko. Vous aurez l’occasion de leur voir et écouter un répertoire où la virtuosité occupe une place importante..

2023-09-12 20:30:00 fin : 2023-09-12 22:00:00. EUR.

L’église Saint-Vincent de Nyons Rue de la Résistance

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



After a highly successful concert last year, the Chambre Philharmonique Cologne (Germany) is back in Nyons with virtuoso Sergey Diderenko. You will have the opportunity to see and hear a repertoire in which virtuosity plays an important role.

Tras un concierto de gran éxito el año pasado, la Cámara Filarmónica de Colonia (Alemania) vuelve a Nyons con el virtuoso Sergey Diderenko. Tendrá la oportunidad de ver y escuchar un repertorio en el que el virtuosismo desempeña un papel importante.

Nach einem sehr erfolgreichen Konzert im letzten Jahr kehrt die Kammerphilharmonie Köln (Deutschland) mit dem Virtuosen Sergey Diderenko nach Nyons zurück. Sie werden die Gelegenheit haben, ein Repertoire zu sehen und zu hören, in dem die Virtuosität einen wichtigen Platz einnimmt.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale