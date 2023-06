Ensemble vocal Syllepse L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons, 27 juillet 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Le concert-spectacle « Ombres » dirigé par Ophélia Besson réunit dix-huit choristes et deux danseurs, empruntant au répertoire des musiques anciennes et contemporaines. Réservation impérative à l’Office de Tourisme dans la limite des places disponibles..

2023-07-27 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-27 22:00:00. .

L’église Saint-Vincent de Nyons Rue de la Résistance

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The concert-show « Ombres », directed by Ophélia Besson, brings together eighteen choristers and two dancers, borrowing from the repertoire of ancient and contemporary music. Reservations essential at the Tourist Office, subject to availability.

El concierto-espectáculo « Ombres », dirigido por Ophélia Besson, reúne a dieciocho coralistas y dos bailarines, tomando prestado del repertorio de música antigua y contemporánea. Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo, según disponibilidad.

Das Konzertspektakel « Ombres » unter der Leitung von Ophélia Besson vereint achtzehn Chorsänger und zwei Tänzer, die aus dem Repertoire alter und zeitgenössischer Musik entlehnt sind. Reservierungen sind im Fremdenverkehrsamt unbedingt erforderlich, solange Plätze verfügbar sind.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale