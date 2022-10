L’Eglise Saint-Pierre Chalon-sur-Saône, 15 février 2023, Chalon-sur-Saône. L’Eglise Saint-Pierre

2023-02-15 – 2023-02-15

Chalon-sur-Saône

Sane-et-Loire EUR 0 0 Ancienne église abbatiale des moines bénédictins, devenue église paroissiale sous l’Empire, Saint-Pierre est un édifice marqué par l’esprit de la contre-réforme catholique et l’influence italienne. Dotée de vitraux du maître–verrier chalonnais Besnard, de sculptures et de peintures d’une grande qualité, elle est finalement peu connue des touristes comme des Chalonnais.. Alors venez la découvrir ! en compagnie d’un guide conférencier des Villes et Pays d’art et d’histoire.

Visites gratuites – Réservation conseillée au 03 85 93 15 98 Place de l’Hôtel-de-Ville Parvis de l’église Saint-Pierre Chalon-sur-Saône

