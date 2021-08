Annecy Église Saint-Paul de Meythet Annecy, Haute-Savoie L’église Saint-Paul de Meythet et la fresque d’Arcabas Église Saint-Paul de Meythet Annecy Catégories d’évènement: Annecy

le samedi 18 septembre

Appréciée pour sa blancheur et la luminosité de ses espaces intérieurs qui mettent en valeur la peinture d’Arcabas de 1999, située derrière l’autel. Découvrez l’église, son architecture et la fresque d’Arcabas. Dernière église construite sur le diocèse d’Annecy. Visite conduite par Christophe Mugnier. Visite commentée de l’église Saint-Paul de Meythet. Église Saint-Paul de Meythet 12, rue de l’Aérodrome Meythet 74960 Annecy Annecy Meythet Haute-Savoie

2021-09-18

