Pessac Église Saint-Martin Gironde, Pessac L’église Saint-Martin, entre art et architecture Église Saint-Martin Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Pessac

L’église Saint-Martin, entre art et architecture Église Saint-Martin, 18 septembre 2021, Pessac. L’église Saint-Martin, entre art et architecture

le samedi 18 septembre à Église Saint-Martin Gratuit. Entrée libre. Départ toutes les 30 minutes, sans réservation.

À la rencontre d’un édifice surprenant, de son étonnant clocher à son magnifique retable de style baroque ; une occasion de dévoiler relique, calices et autres objets d’art de l’église. Église Saint-Martin 33600 Pessac Pessac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pessac Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse 33600 Pessac Ville Pessac lieuville Église Saint-Martin Pessac