Estissac Église Saint-Liébault Aube, Estissac L’église Saint-Liébault s’expose ! Église Saint-Liébault Estissac Catégories d’évènement: Aube

Estissac

L’église Saint-Liébault s’expose ! Église Saint-Liébault, 18 septembre 2021, Estissac. L’église Saint-Liébault s’expose !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Liébault

### L’église d’Estissac offre trois expositions à découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Retrouvez notamment l’exposition des dessins d’enfants du concours « Dessine l’église de Saint-Liébault » organisé par la mairie. Vous pourrez également lire des poésies d’enfants de l’école “Les Trois Rivières” sur le thème « Les voyages, rêve ou cauchemar ». Enfin, vous découvrirez une exposition sur la restauration de l’église, son histoire, des origines à nos jours.

Gratuit. Entrée libre.

L’église d’Estissac offre trois expositions à découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Église Saint-Liébault 10 rue Gambetta, 10190 Estissac Estissac Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Estissac Autres Lieu Église Saint-Liébault Adresse 10 rue Gambetta, 10190 Estissac Ville Estissac lieuville Église Saint-Liébault Estissac