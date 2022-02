L’église Saint-Joseph Eglise Saint-Joseph de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Petit bijou architectural, l’église Saint-Joseph, bâtie en 1878 et dédiée au patron des ouvriers, est ornée d’éclatants vitraux et de peintures polychromes. Le mobilier sculpté, peint ou orné, les mosaïques du sol, les lampadaires aux globes opalisés, renforcent la pureté de ce bâtiment classé monument historique. Jeudi 17 mars 2022 de 14h30 à 15h30 RV au 125 rue de France à Roubaix à 14h20 Accès : liane 4 – arrêt ginguette Roubaix Tarifs* : 8€ pour les adhérents, 13€ pour les non-adhérents Inscriptions avant le 9 mars 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

