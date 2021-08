Vannes Église Saint-Guen Morbihan, Vannes L’ÉGLISE SAINT-GUEN Église Saint-Guen Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

«Au départ il y avait eu la demande du Père Le Pipe : «un lieu qui porte à la prière» et qui soit d’ici : breton, vannetais. Donc granit, bois, ardoise» se souvient Jacques-Henri Maisonneuve, architecte de cet édifice avec Éric Kasper. Construite en 1966, labellisée Patrimoine remarquable du XXe siècle.

Un très bel exemple d’architecture religieuse qui allie recherche spirituelle et modernité des formes architecturales. (Présence de l’architecte Jacques-Henri Maisonneuve sous réserve). Église Saint-Guen Rue Irène Joliot-Curie Vannes Vannes Nord – Gare Morbihan

