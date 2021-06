Fauverney Église Saint-Georges Côte-d'Or, Fauverney L’église Saint-Georges de Fauverney s’offre à vos regards Église Saint-Georges Fauverney Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Fauverney

L’église Saint-Georges de Fauverney s’offre à vos regards Église Saint-Georges, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Fauverney. L’église Saint-Georges de Fauverney s’offre à vos regards

Église Saint-Georges, le dimanche 19 septembre à 14:00

Cet édifice vous est présenté au travers de panneaux explicatifs et d’une vidéo-conférence expliquant son évolution au cours des siècles. Histoire d’une église, du XIème siècle à nos jours. Église Saint-Georges Rue de l’église 21110 Fauverney Fauverney Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Fauverney Autres Lieu Église Saint-Georges Adresse Rue de l'église 21110 Fauverney Ville Fauverney lieuville Église Saint-Georges Fauverney