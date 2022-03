L’église Saint-François d’Assise – Visite guidée Eglise Saint-François d’Assise Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Eglise Saint-François d’Assise, le samedi 9 avril à 10:30

Œuvre de l’architecte municipal Achille Dewarlez dans la deuxième moitié du 19e siècle, découvrez l’église Saint-François-d’Assise et ses trésors mobiliers dont nombreux sont protégés au titre des Monuments historiques tel que son orgue de tribune signé Cavaillé-Coll.

Gratuit – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T11:30:00

