Vosges Visitez une exposition dans une église du XIXe L’Eglise Saint-Evre Tranqueville-Graux, 16 septembre 2023, Tranqueville-Graux. Visitez une exposition dans une église du XIXe 16 et 17 septembre L’Eglise Saint-Evre Entrée et visite libre Découvrez, au coeur de l’église Saint-Evre, des expositions de sculptures (uniquement le samedi) et de peintures. L’Eglise Saint-Evre 88300 Tranqueville – Graux Tranqueville-Graux 88300 Vosges Grand Est L’église Saint Evre date de 1859 comme indiqué sur la plaque située à l’entrée : « cette église a été élevée l’an MDCCCLIX sous le règne de S. M. Napoléon III, empereur des français ». Elle a été reconstruite à la place de l’ancienne devenue trop petite. En effet à cette époque, « une partie des fidèles était obligée de se tenir en dehors de l’édifice pendant la célébration de la messe ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

