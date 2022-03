L’église Saint Christophe à la lueur des bougies Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer Catégories d’évènement: Benerville-sur-Mer

Calvados

L’église Saint Christophe à la lueur des bougies Benerville-sur-Mer, 21 mai 2022, Benerville-sur-Mer. L’église Saint Christophe à la lueur des bougies Eglise Saint-Christophe, 1 rue Émile Lietout Benerville-sur-Mer

2022-05-21 – 2022-05-21 Eglise Saint-Christophe, 1 rue Émile Lietout

Benerville-sur-Mer Calvados Visite guidée à la bougie de l’église Saint Christophe Visite guidée à la bougie de l’église Saint Christophe benerville.mairie@wanadoo.fr +33 2 31 87 92 64 https://benerville.fr/fr Visite guidée à la bougie de l’église Saint Christophe Eglise Saint-Christophe, 1 rue Émile Lietout Benerville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Benerville-sur-Mer, Calvados Autres Lieu Benerville-sur-Mer Adresse Eglise Saint-Christophe, 1 rue Émile Lietout Ville Benerville-sur-Mer lieuville Eglise Saint-Christophe, 1 rue Émile Lietout Benerville-sur-Mer Departement Calvados

Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benerville-sur-mer/

L’église Saint Christophe à la lueur des bougies Benerville-sur-Mer 2022-05-21 was last modified: by L’église Saint Christophe à la lueur des bougies Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer 21 mai 2022 Benerville-sur-Mer Calvados

Benerville-sur-Mer Calvados