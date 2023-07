APEPA / Parcours « Sur les pas de Jules-Louis-Rame » L’église Saint- Aubin Mézidon Vallée d’Auge, 12 septembre 2023, Mézidon Vallée d'Auge.

Le parcours « Sur les pas de Jules-Louis-Rame (1857-1927) » est proposé par

l’association Ouézy Laizon Environnement (OLE) à qui nous adressons nos plus vifs

remerciements. Des pupitres disposés dans le village de Ouézy donnent à voir les

tableaux qui correspondent à ce que l’on a sous les yeux : les paysages, les scènes

rurales et les églises que le peintre a aimées et représentées. Une description très

détaillée des différentes étapes du circuit est donnée sur le site de l’association : assoouezy-ole.f

Programme:

– A 14h30 L’église Saint- Aubin / 14270 Ouézy

L’église fut bâtie au XIIe siècle sur un ancien domaine rural de l’abbaye de Jumièges. Le prieuré de Ouézy avait pour particularité de cultiver de la vigne et de fournir le vin de messe à l’abbaye, à ses dépendances et à ses nombreuses possessions en Angleterre. L’extérieur offre un riche décor sculpté. Le retable est du XVIIe siècle.

– 16h Parcours « Sur les pas de Jules-Louis-Rame »

Le parcours se terminera au prieuré avec une visite des jardins et le pot de l’amitié.

2023-09-12 16:00:00 fin : 2023-09-12 17:30:00. .

The « In the footsteps of Jules-Louis-Rame (1857-1927) » trail is proposed by the

by the Ouézy Laizon Environnement (OLE) association, to whom we extend our warmest thanks

to them. Desks are set up in the village of Ouézy to display the paintings

that correspond to what we see before our eyes: landscapes, rural scenes and churches

and churches that the painter loved and represented. A detailed description

description of the various stages of the tour can be found on the association?s website: assoouezy-ole.f

Program:

– At 2.30pm L’église Saint- Aubin / 14270 Ouézy

The church was built in the 12th century on a former rural estate belonging to the Abbey of Jumièges. The priory of Ouézy had the particularity of growing vines and supplying mass wine to the abbey, its outbuildings and its many possessions in England. The exterior is richly carved. The altarpiece dates from the 17th century.

– 4pm « In the footsteps of Jules-Louis-Rame » tour

The tour ends at the priory, with a visit to the gardens and a welcome drink

El sendero « Tras las huellas de Jules-Louis-Rame (1857-1927) » está propuesto por la

la asociación Ouézy Laizon Environnement (OLE), a la que queremos expresar nuestro más sincero

agradecimiento. Escritorios instalados en el pueblo de Ouézy muestran las pinturas que corresponden

cuadros que corresponden a lo que tenemos delante: paisajes, escenas rurales e iglesias

e iglesias que el pintor amaba y representaba. Una descripción

descripción de las distintas etapas del recorrido figura en la página web de la asociación: assoouezy-ole.f

El programa:

– A las 14:30 h Iglesia de Saint Aubin / 14270 Ouézy

La iglesia fue construida en el siglo XII en una antigua finca rural perteneciente a la abadía de Jumièges. El priorato de Ouézy cultivaba viñas y suministraba vino de misa a la abadía, a sus dependencias y a sus numerosas posesiones en Inglaterra. El exterior está ricamente tallado. El retablo data del siglo XVII.

– 16:00 Visita « Tras las huellas de Jules-Louis-Rame

El recorrido finaliza en el priorato con una visita a los jardines y una copa

Der Rundgang « Auf den Spuren von Jules-Louis-Rame (1857-1927) » wird von der Organisation

dem Verein Ouézy Laizon Environnement (OLE), dem wir unseren herzlichsten Dank aussprechen

herzlichen Dank aussprechen. Im Dorf Ouézy sind Pulte aufgestellt, auf denen die folgenden Bilder zu sehen sind

bilder, die dem entsprechen, was man vor Augen hat: die Landschaften, Szenen

und die Kirchen, die der Maler liebte und darstellte. Eine sehr ausführliche Beschreibung

der verschiedenen Etappen des Rundgangs wird auf der Website des Vereins gegeben: assoouezy-ole.f

Programm:

– Um 14.30 Uhr Die Kirche Saint- Aubin / 14270 Ouézy

Die Kirche wurde im 12. Jahrhundert auf einem ehemaligen Landgut der Abtei von Jumièges errichtet. Eine Besonderheit des Priorats von Ouézy war, dass es Wein anbaute und die Abtei, ihre Nebengebäude und ihre zahlreichen Besitztümer in England mit Messwein versorgte. Das Äußere ist mit reichem Skulpturendekor versehen. Der Altaraufsatz stammt aus dem 17. Jahrhundert.

– 16:00 Uhr Rundgang « Sur les pas de Jules-Louis-Rame » (Auf den Spuren von Jules-Louis-Rame)

Der Rundgang endet im Priorat mit einem Besuch der Gärten und einem Umtrunk

