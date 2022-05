L’église Saint-André et les couloirs du temps Échauffour Échauffour Catégories d’évènement: Échauffour

Échauffour Orne Échauffour La commune d’Échauffour participe à l’évènement Pierres en lumières le samedi 21 mai à l’église Saint-André. À 19h30, il y aura un récital d’orgue donné par Claire Poupard. Puis, 4 horaires de visites animées sont proposés à 20h, 21h, 22h et 23h. Le thème de la soirée est : L’église Saint-André et les couloirs du temps. Une visite de l’église sera proposée par des personnages historiques (et costumés) d’Échauffour, en remontant dans le temps. Pour la manifestation, l’église sera éclairée et illuminée à la bougie. Il y aura possibilité de se restaurer au restaurant Saint-André. La commune d’Échauffour participe à l’évènement Pierres en lumières le samedi 21 mai à l’église Saint-André. À 19h30, il y aura un récital d’orgue donné par Claire Poupard. Puis, 4 horaires de visites animées sont proposés à 20h, 21h, 22h et 23h… association.calech@orange.fr +33 2 33 34 03 10 La commune d’Échauffour participe à l’évènement Pierres en lumières le samedi 21 mai à l’église Saint-André. À 19h30, il y aura un récital d’orgue donné par Claire Poupard. Puis, 4 horaires de visites animées sont proposés à 20h, 21h, 22h et 23h. Le thème de la soirée est : L’église Saint-André et les couloirs du temps. Une visite de l’église sera proposée par des personnages historiques (et costumés) d’Échauffour, en remontant dans le temps. Pour la manifestation, l’église sera éclairée et illuminée à la bougie. Il y aura possibilité de se restaurer au restaurant Saint-André. Échauffour

