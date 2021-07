L’EGLISE NOTRE-DAME DE LA COUTURE EN VISITE FLASH DE 45 MN Le Mans, 29 août 2021, Le Mans.

L’EGLISE NOTRE-DAME DE LA COUTURE EN VISITE FLASH DE 45 MN 2021-08-29 14:00:00 – 2021-08-29 14:45:00 Rdv sur le parvis de l’église Place Aristide Briand

Le Mans Sarthe

Fondée au Ve siècle, l’abbaye de la Couture a été ruinée puis relevée au XIe et XIIe siècles. L’église de style gothique Plantagenêt a servi de modèle à de nombreuses églises du Maine et d’Anjou. 45 mn d’histoire et de patrimoine pour découvrir l’essentiel avec votre guide Sabine Delaunay du service tourisme et patrimoine.

Rdv sur le parvis de l’église.

Billetterie uniquement à la maison du Pilier-Rouge.

Fondée au Ve siècle, l’abbaye de la Couture a été ruinée puis relevée au XIe et XIIe siècles. L’église de style gothique Plantagenêt a servi de modèle à de nombreuses églises du Maine et d’Anjou. 45 mn d’histoire et de patrimoine pour découvrir l’essentiel avec votre guide Sabine Delaunay du service tourisme et patrimoine.

Rdv sur le parvis de l’église.

Billetterie uniquement à la maison du Pilier-Rouge.

dernière mise à jour : 2021-07-27 par