Maine-et-Loire

**L’Église Notre-Dame de Beaufort** En association avec Jean-Marie Schio, la ville de Beaufort-en-Anjou vous propose une découverte de son église : exposition historique, photographies inédites et livret de jeux pour les enfants.

Un édifice remarquable pour son histoire, son architecture et pour les trésors qu’il conserve, aucune autre église ne peut lui être comparée en Anjou. Eglise Notre-Dame 3 Place Notre Dame, 49250 Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:15:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T18:15:00

