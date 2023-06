Concert Valery Orlov L’Église Maubourguet, 2 juillet 2023, Maubourguet.

Maubourguet,Hautes-Pyrénées

Concert du ténor Valery Orlov, « La Voix d’Or », chants traditionnels russes.

12€, tarif réduit, 10€, gratuit -12 ans.

Vente des billets 1h avant le concert..

2023-07-02 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-02 . .

L’Église MAUBOURGUET

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Concert by tenor Valery Orlov, « La Voix d’Or », traditional Russian songs.

12, concessions 10, free for children under 12.

Tickets on sale 1h before the concert.

Concierto del tenor Valery Orlov, « La Voix d’Or », canciones tradicionales rusas.

12 euros, con descuento 10 euros, gratis para menores de 12 años.

Venta de entradas 1 hora antes del concierto.

Konzert des Tenors Valery Orlov, « La Voix d’Or », traditionelle russische Lieder.

12?, ermäßigt, 10?, kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Kartenverkauf 1 Stunde vor dem Konzert.

