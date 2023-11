Visite de la crèche – Eglise de Lessard-et-le-Chêne L’église Lessard-et-le-Chêne, 16 décembre 2023, Lessard-et-le-Chêne.

Lessard-et-le-Chêne,Calvados

L’ Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge vous invite à venir découvrir la crèche à l’église de Lessard-et-le-Chêne le 16 et 17 décembre de 14h30 à 17h.

Samedi 2023-12-16 14:30:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

L’église

Lessard-et-le-Chêne 14140 Calvados Normandie



The Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge invites you to come and discover the nativity scene at Lessard-et-le-Chêne church on December 16th and 17th from 2.30pm to 5pm

La Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge le invita a venir a descubrir la cuna de la iglesia de Lessard-et-le-Chêne los días 16 y 17 de diciembre de 14.30 a 17.00 horas

Die Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge lädt Sie ein, die Krippe in der Kirche von Lessard-et-le-Chêne am 16. und 17. Dezember von 14:30 bis 17:00 Uhr zu besichtigen

