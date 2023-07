Sortie nature avec la L.P.O. l’église Le Pescher, 23 juillet 2023, Le Pescher.

Le Pescher,Corrèze

La ligue de protection des oiseaux propose une sortie ornithologique au Pescher, durant tout’une matinée, afin d’observer et écouter les oiseaux de ce secteur, avec l’animatrice Isabelle Blavignac

Rendez vous devant l’église du village à 9h

Tout public

Gratuit.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 12:00:00.

l’église

Le Pescher 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Ligue de Protection des Oiseaux (French bird protection league) is organizing a birdwatching outing at Le Pescher for a whole morning, to observe and listen to the birds in the area, with guide Isabelle Blavignac

Meet in front of the village church at 9 a.m

Open to all

Free

La Liga Francesa para la Protección de las Aves organiza una salida matinal en Le Pescher para observar y escuchar las aves de la zona, con la guía Isabelle Blavignac

Encuentro frente a la iglesia del pueblo a las 9h

Abierto al público

Gratis

Die Liga für Vogelschutz bietet einen ornithologischen Ausflug nach Le Pescher an, bei dem Sie einen ganzen Vormittag lang die Vögel dieser Gegend beobachten und hören können, mit der Betreuerin Isabelle Blavignac

Treffpunkt vor der Dorfkirche um 9 Uhr

Für alle Altersgruppen

Kostenlos

