Les balades de Pirou m’intéresse l’église La Feuillie, 16 octobre 2023, La Feuillie.

La Feuillie,Manche

Pirou m’intéresse organise deux balades le lundi 16 octobre.

Rendez-vous au parking de l’étang de La Feuillie (après l’église)

Départ de la grande balade (10km) à 14h00 Contact : Claudine : 06.68.94.04.18

Départ de la petite balade (5km) à 14h30 Contact : Lucette 07.71.83.92.28

Une petite collation conviviale sera servie à l’arrivée.

Une libre participation financière est demandée..

2023-10-16 14:00:00 fin : 2023-10-16 17:30:00. .

l’église

La Feuillie 50190 Manche Normandie



Pirou m?intéresse is organizing two walks on Monday October 16.

Meet at the La Feuillie pond parking lot (after the church)

Start of the long walk (10km) at 2:00 pm Contact: Claudine : 06.68.94.04.18

Start of the short walk (5km) at 2:30pm Contact: Lucette 07.71.83.92.28

A light snack will be served on arrival.

A free financial contribution is requested.

Pirou m’intéresse organiza dos paseos el lunes 16 de octubre.

Cita en el aparcamiento del estanque de La Feuillie (después de la iglesia)

Inicio de la marcha larga (10 km) a las 14.00 Contacto: Claudine: 06.68.94.04.18

Inicio de la caminata corta (5 km) a las 14.30 Contacto: Lucette 07.71.83.92.28

A la llegada se servirá un tentempié ligero.

Se solicita una contribución económica gratuita.

Pirou m?intéresse organisiert am Montag, den 16. Oktober zwei Spaziergänge.

Treffpunkt ist der Parkplatz des Teichs von La Feuillie (nach der Kirche)

Start der großen Wanderung (10 km) um 14:00 Uhr Kontakt: Claudine: 06.68.94.04.18

Start der kleinen Wanderung (5km) um 14:30 Uhr Kontakt: Lucette 07.71.83.92.28

Bei der Ankunft wird ein kleiner geselliger Imbiss serviert.

Es wird um eine freie finanzielle Beteiligung gebeten.

Mise à jour le 2023-10-03 par Côte Ouest Centre Manche