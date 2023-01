L’ÉGLISE ET LE CLOÎTRE DE LA VISITATION Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

2023-03-04 14:30:00 – 2023-03-04 15:15:00

Sarthe Découvrez l’église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation. L’ensemble a été conçu par une sœur architecte, Anne Victoire Pillon. L’église est un chef d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France.

Votre guide sera Sibyl Davy

