L’ÉGLISE DU PRÉ EN VISITE FLASH DE 45 MN Le Mans, 27 août 2021, Le Mans.

L’ÉGLISE DU PRÉ EN VISITE FLASH DE 45 MN 2021-08-27 15:15:00 – 2021-08-27 16:00:00 RDV sur le parvis de l’église 43 Grande Rue

Le Mans Sarthe

Rebâtie aux XIe et XIIe siècles, cette église est un des plus beaux monuments romans du Maine. Elle possède également le plus riche ensemble de vitraux contemporain du Mans et des trésors cachés. 45 mn d’histoire et de patrimoine pour découvrir l’essentiel avec votre guide Juliette Poirot-Bourdain du service tourisme et patrimoine.

Rdv sur le parvis de l’église.

Billetterie uniquement à la maison du Pilier-Rouge.

dernière mise à jour : 2021-07-27 par