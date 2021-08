Mouterre-Silly Église Saint-Maximin Mouterre-Silly, Vienne L’église de Saint-Mandé ouvre ses portes Église Saint-Maximin Mouterre-Silly Catégories d’évènement: Mouterre-Silly

Vienne

L'église de Saint-Mandé ouvre ses portes Église Saint-Maximin, 18 septembre 2021, Mouterre-Silly.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Maximin

Venez visiter cette église, inscrite à l’inventaire en 1935 et dont les origines très anciennes remontent peut-être à la mort de Maximin. Exemple gothique angevin de la fin du XIIe siècle, début XIIIe avec un clocher en pierre. L’église, inscrite à l’inventaire en 1935, est un édifice aux origines très anciennes, remontant peut-être à la mort de Maximin. La vaste nécropole mérovingienne qui l’entoure est un témoignage certain de cette ancienneté. L’extérieur de l’église, de dimensions imposantes, reste très sobre. La façade occidentale, consolidée par d’énormes contreforts, est percée par un portail en arc brisé à trois voussures. Le clocher est accolé au nord de la troisième travée. C’est une hauteur tour dépourvue de fenêtres et coiffée d’une modeste flèche en pierre. Le plan est d’une simplicité radicale puisque l’église est un grand volume rectangulaire de quatre travées, les deux dernières formant le chœur. L’église Saint-Maximin est un bon exemple de ce gothique de l’Ouest encore dit “Angevin” ou, moins judicieusement, “Plantagenêt” dans le Loudunais. Les voûtes sont divisées en huit voûtains par des ogives – arc se croisant en diagonale et des liernes – arcs parallèles aux axes du volume à voûter. Elles ne sont éclairées que par une baie au Nord de la deuxième travée, aussi le regard s’oriente tout naturellement vers le chœur, qui est la partie essentielle d’une église.

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Maximin Rue Saint-Maximin, 86200 Mouterre-Silly Mouterre-Silly Vienne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

