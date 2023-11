Concert à Mainsat L’église de Mainsat Mainsat, 1 décembre 2023, Mainsat.

Mainsat,Creuse

Concert à Mainsat!

A Capella (Chorale de Quinssaines)

et

La Chansonnette Mainsatoise

Participation libre au profit de la restauration de l’Orangerie de Mainsat.

2023-12-09

L’église de Mainsat

Mainsat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Concert at Mainsat!

A Capella (Quinssaines choir)

and

La Chansonnette Mainsatoise

Free admission to benefit the restoration of the Mainsat Orangery

¡Concierto en Mainsat!

A Capella (coro Quinssaines)

y

La Chansonnette Mainsatoise

Entrada gratuita a beneficio de la restauración del invernadero de Mainsat

Konzert in Mainsat!

A Capella (Chor aus Quinssaines)

und

La Chansonnette Mainsatois

Freier Eintritt zugunsten der Restaurierung der Orangerie von Mainsat

