Visites libres samedi et dimanche de 14h à 18h. QR codes disponibles pour une visite en autonomie. Visite guidée dimanche à 15h (suivie par une visite guidée de l’église Saint-Laurent de Mardigny à 16h30). Pascal Ettore, organiste, présentera l’ogue Link de 1910 aux visiteurs samedi de 16h à 18h (auditions à la demande).

Gratuit.

Découverte d’une église romane du XIIe siècle, fortifiée deux siècles plus tard. Église Sainte-Croix 58 rue Notre-Dame, 57420 Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny Moselle

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

